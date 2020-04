Jennifer Lopez tiene los pantalones palazzo perfectos para resaltar las curvas

Jennifer Lopez sigue imponiendo tendencias para este 2020 y nos ha mostrado el pantalón perfecto para estilizar la figura y lucir fabulosas.

Jennifer Lopez combinó un lujoso collar Chanel con un traje sastre a la perfección La cantante tiene un gran estilo.

La cantante lució extremadamente hermosa en un look completamente blanco, llevando un pantalón palazzo corte alto con botones en ambos lados, y lo lució a la perfección con una blusa blanca con transparencias manga larga.

Además, le dio el toque elegante llevando un maxi abrigo blanco, con botones idénticos a los del pantalón.

Lo que más llamó la atención de este atuendo de la también actriz fue su pantalón, pues no solo estiliza la figura, también ayuda a eliminar los rollitos de la cintura y alarga las piernas.

Jennifer Lopez muestra que vive unos días divertidos en casa con sus hijos La cantante publicó un video de su hijo Max que hizo reír a todos.

"Que bella Jennifer siempre con tanto estilo", "wow quiero esos pantalones", "muero con este look que increíble", "ella es la más diva la amo", "me encanta su look", "esos son los pantalones que necesito", y "JLo siempre dando lecciones de moda", fueron algunos de los comentarios en redes al look de la cantante.

En estos días de cuarentena la cantante ha publicado videos en los que se ve disfrutando en casa con su familia, luciendo looks deportivos, con el cabello recogido, demostrando que hasta de la manera más sencilla se ve hermosa.

Te recomendamos en video