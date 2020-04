"Actriz de baja categoría...": hermana de Jean Philippe Cretton responde funa realizada por Rocío Toscano

Hace unos días, Rocío Toscano funó a la hermana de Jean Philippe Cretton acusándola de agredir a su amigo y de amenazarlo luego que este intentara terminar su relación. La denuncia fue realizada en redes sociales, en donde la actriz contó que la pareja mantuvo un vínculo tóxico por aproximadamente dos años, en los que ocurrieron hechos de violencia de los que incluso mostró algunas fotografías.

"Aún no deja a mi amigo tranquilo. Las 24 horas del día está mandándole mensajes y mails amenazantes a él y a su hija, y hostigando a su mamá, hermana y cercanos", escribió en una de las imágenes de la publicación, pidiendo ayuda para difundir el hecho.

Dominique Cretton se defendió compartiendo un comunicado en Facebook, en el que contó su versión de los hechos. Además, arremetió en contra de Rocío Toscano, a quien tildó de "actriz de baja categoría y de mala reputación". También adjuntó un documento demostrando su constatación de lesiones y una funa anterior en contra del aludido. Se trata de un texto compartido en redes sociales, en el que su expareja lo acusó de violencia intrafamiliar.

"Para zafarse ocupó a su amiga actriz ROCÍO TOSCANO, actriz no muy conocida que sin escrúpulos utilizó fotos mías para denunciarme a mí por heridas frente a mis defensas a sus reiteradas golpizas", escribió, indicando que tomará acciones. "Tuve que aguantar comentarios, repudios de mujeres apoyando a un hombre que escapa de sus abusos. No me callaré y lucharé porque este hombre no se vuelva a subir a un escenario", añadió.

Finalmente, indicó que hay gente "con el corazón negro y sin principios". "Agradezco TANTO lo mío fotos y videos ya encuentro. Cuma subir así que lo estoy mandando por inbox", cerró, explicando que adjuntó otro material para apoyar su defensa.

