El coronavirus se llevó a Adam Schlesinger, músico nominado al Oscar

El músico Adam Schlesinger -destacado compositor para cine, televisión y teatro- murió a los 52 años debido a las complicaciones provocadas por el coronavirus, a sus 52 años.

El abogado de Schelsinger, Josh Grier, confirmó la muerte del músico a la revista Rolling Stone, quien informó que el compositor dio positivo a la prueba de coronavirus a mediados de marzo.

Ante ese resultado y sus complicaciones, la revista Variety había notificado que fue internado en un hospital del norte de Nueva York donde se le colocó un respirador y fue fuertemente sedado.

El abogado también notificó que los dos hijos del músico, hasta el momento, no quieren dar declaraciones.

Galardones

Schlesinger fundó junto a Chris Collingwood, en la década del 90, la banda Fountains of Wayne , que alcanzó relevancia gracias a su hit Stacy's Mom, incluido en su disco Welcome Interstate Managers .

El éxito de esa producción le valió dos nominaciones al Grammy (mejor artista nuevo y mejor actuación pop de un grupo). Aunque no se llevó ninguno de los dos galardones.

Adam Schlesinger había ganado varios de los premios más importantes de la industriamusical, entre ellos un Emy y un Grammy. - Vanity Fair

Su carrera como compositor de temas para series y películas lo llevó también obtener nominaciones a los premios Tony y Emmy.

En 2018, de hecho, se alzó con el galardón que distingue a lo mejor de la industria televisiva por su canción Antidepressants are so not a big deal, incluido en Crazy Ex-Girfriend .

Amistad con Tom Hanks

Otro de los hitos de su carrera fue la composición de That Thing You Do! tema principal del film ¡Eso que tu haces! , dirigido y protagonizado por Tom Hanks en 1996.

Ese tema no solo lo llevó a obtener una nominación al Oscar a mejor canción, sino que también impulsó a la popularidad a Fountains of Wayne.

Justamente Hanks, que hace dos semanas dio positivo a la prueba de coronavirus junto con su esposa Rita Wilson, fue uno de los famosos que se pronunció para informar la partida del músico.

"No hubiese existido Playtone (la productora y sello discográfico que Hanks fundó en 1998) sin Adam Schlesinger, sin su 'That Thing You Do!'. Él fue único. Lo perdimos debido al Covid-19. Un día terriblemente triste".

Así se lamentó el actor en su cuenta de Twitter, dejando ver su admiración y cariño.

