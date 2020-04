"Estoy destruida, tengo miedo que muera": el desgarrador testimonio de mujer cuyo esposo tiene coronavirus

Un emotivo momento fue el que se vivió en el matinal Bienvenidos, cuando una mujer dio a conocer el duro momento que atraviesa debido a que su esposo se encuentra conectado a ventilación mecánica producto del coronavirus. Se trata de Karen Vidal, quien se comunicó con el programa para contar su historia.

La mujer acusó que hubo negligencia médica al momento de tratar a su esposo, quien presentó algunos síntomas el pasado 20 de marzo. "Solamente una fiebre de 38,2 y un pequeño dolor muscular que lo asociamos a que él conduce mucho", dijo, indicando que lo llevaron al médico, y que le practicaron el examen de coronavirus.

"Nos vinimos a la casa y él se acostó de inmediato porque me dijo que sentía una debilidad muy fuerte. Se acostó y nunca más se levantó. Dormía, dormía de día y dormía de noche", agregó. Karen explicó que días después acudieron nuevamente a un centro asistencial, pero debido a los síntomas que presentó (diarrea y vómitos explosivos), los enviaron de vuelta a su hogar con Viadil.

De acuerdo con su testimonio, el último médico que lo trató le pregunto cuándo le habían realizado el examen, señalando que debido a la demora en la entrega de resultados, probablemente era negativo. Sin embargo, su familia siguió tomando las precauciones hasta el momento en que obtuvieran el informe del examen, el que finalmente resultó ser positivo.

En su hogar, los síntomas emperoraron a tal punto, que decidió llamar al Samu para que se lo llevaran. "Yo sabía que si se lo llevaban no lo iba a ver más, y que si fallecía no tendría ni el cadáver. Pero yo lo vi tan mal, que tuve que tomar esa determinación porque yo sabía que eso también le podía salvar la vida. Vino el Samu, se lo llevó. Lo tuvieron en la guardia casi 12 horas sin hospitalizarlo porque había que seguir el maldito protocolo", contó.

Luego, explicó que lo trasladaron a la UCI sin avisarle a su familia. "Uno puede entender que estén colapsados, pero de ahí a llegar a la inhumanidad es otra cosa", dijo, asegurando que su salud empeoró con el paso del tiempo. "Eso que hacen con los familiares es una falta de respeto. Podría haber una persona encargada de informarle a los familiares qué está pasando con sus seres queridos, porque es una enfermedad tan grave, uno está todo el momento con el miedo que fallezca. Que de pronto se complique más y fallezca", agregó, indicando que solo sabe cómo se encuentra su esposo por un contacto que tiene en el hospital.

"Es un problema del sistema de salud. La pandemia los pilló con los pantalones abajo. No lo puedo decir con otras palabras", comentó Karen Vidal en el Bienvenidos. Consultada por cómo está enfrentando la situación, respondió: "¿me ves la cara? Esta no soy yo. Yo estoy destruida. Estoy destruida porque tengo miedo que Francisco muera", aseguró, indicando que teme que una de sus hijas presente síntomas.

"Yo tuve contacto directo con él, nunca lo dejé solo (…) Yo le hacía cariño, le daba besos, porque yo a él jamás lo abandoné. Él es mi amigo, desde que yo tenía 9 años y él 12. Una pandemia, un virus no me va a alejar de él. El miedo que yo siento es indescriptible a todo", señaló.



Sobre su familia, en tanto, señaló que ninguno presenta síntomas de coronavirus. "A mí no me importa que me de la enfermedad. Le pongo el hombro, pero si yo caigo mis hijas quedan solas, yo no sé si ellas están a salvo. Aún nadie presenta síntomas, el señor me está ayudando", agregó ante la mirada de los animadores del Bienvenidos.



Sigue leyendo