La desgarradora adicción en la que Brad Pitt se hundió al separarse de Angelina Jolie

Brad Pitt, uno de los actores más cotizados de Hollywood, previamente confesó que había huido de sus sentimientos por Angelina Jolie a través de su adicción al alcohol. Hizo la confesión impactante en una entrevista después de su divorcio de Angelina Jolie.

La pareja terminó su matrimonio en 2016 cuando Angelina solicitó el divorcio.

La estrella de 'Once Upon a Time in Hollywood' dijo que gran parte de su adicción fue provocada por ciertos sentimientos de los que había querido huir.

El actor, durante una entrevista hace varios años, admitió que después de su divorcio de Jolie, reunió el coraje para asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. También fue durante este tiempo que Brad Pitt se deshizo de sus privilegios para beber y ha estado sobrio desde entonces.

Informes anteriores revelaron que Pitt tuvo un altercado con su hijo mayor, Maddox, mientras estaba muy intoxicado. El desafortunado incidente llevó a Angelina a solicitar el divorcio de Pitt. Desde entonces, la pareja todavía no ha arreglado las cosas.

Ya Brad Pitt está recuperado y se ha enfocado en hacer las pases con Maddox y mejorar la relación con sus otros hijos. El actor se tomará un tiempo alejado de la actuación para atender su vida personal.

