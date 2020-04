En medio de la cuarentena: Alison Mandel dedica emotivo mensaje a su hijo recién nacido

Hace poco menos de un mes, nació el primer hijo de Alison Mandel y Pedro Ruminot. La pareja realizó varios esfuerzos por concebir a un bebé, hasta que finalmente lo consiguieron. De esta manera, el pequeño Baltazar se sumó a la familia de comediantes cuyas nuevas aventuras han quedado plasmadas en redes sociales.

Ahora, se enfrentaron al complicado panorama mundial que surgió con el contagio del coronavirus. Situación que los ha obligado a permanecer en su hogar. Pero en medio de las dificultades, Alison Mandel ha demostrado un gran amor por su pequeño, a quien le dedicó un emotivo mensaje en medio de la pandemia.

"Mientras haya vida que sea juntos", puso, junto a una fotografía de sus manos. Los seguidores de la comediante valoraron sus palabras en estos difíciles momentos y le agradecieron entregar tantos buenos momentos mediante una red social. "Me emociona tu felicidad!", comentó una usuaria.

Otras agradecieron que comparta tantas experiencias, ya que permite que otras madres se sientan acompañadas en su propio proceso. "Muchas veces me sentía muy sola y al ver que a veces pasábamos por lo mismo o similar, me contenía y hacía que ese sentimiento disminuyera y me sentía mucho mejor. Gracias por eso!!!", señaló una mujer.

También se hicieron presente algunas famosas como Maly Jorquiera. "Aaaaw amor infinito para ustedes amigo! Ya podremos abrazarlos y celebrar con cuatica a Balti", puso la actriz y actual animadora de Sigamos de Largo. Por su parte, Pamela Leiva comentó "ay mi corazón. Les mando muchos besitos".

