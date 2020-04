El elenco de 'La Casa de Papel' habla sobre la evolución de sus personajes en la temporada cuatro

‘La Casa de Papel’ presenta su cuarta temporada el 3 de abril del 2020 en Netflix. Con la llegada de una nueva entrega, la serie española revela el destino de los atracadores después de haber intentado su segundo robo, esta vez al Banco de España, el cual trajo como consecuencia fuertes golpes a la banda con miembros heridos y posiblemente muertos. En una entrevista con Alba Flores, Esther Acebo, Pedro Alonso, Rodrigo de la Serna y Darko Peric, los miembros del elenco hablaron de su reacción hacia los robos inspirados en la serie, la evolución de sus personajes y lo que se puede esperar de la temporada cuatro.

La casa de papel: Netflix adelanta el estreno de la nueva temporada Debido a la cuarentena que se vive por el coronavirus, la plataforma de streaming hizo un importante anuncio en relación a la serie.

-¿Qué se siente hacer el robo con el que todo el mundo sueña?

Alba Flores: Bueno, luego no es tan bonito como todo el mundo sueña, porque si te das cuenta en la serie se expone claramente todas las dificultades que hay para hacer algo así tan loco y tan fuerte.

Pedro Alonso: Todos soñamos de pequeños con ser Robin Hood, es un paradigma emocional. Si yo pudiese hoy mismo llevarme una parte para repartirla equitativamente, no lo consideraría un robo, sería la restitución de una situación que debería ser más natural, lo vería como un acto de justicia poética. Hay algo de esto que explica porque ha generado esta simpatía, porque hay mucha gente en todo el mundo que puede alinearse con ese deseo de dar un golpe a la línea de flotación del sistema capitalista.

-¿Cómo se sienten cuando ven las noticias de los robos reales inspirados en la serie, cuando ustedes interpretan algo de ficción que llega a la realidad?

Darko Peric: Para mi, es el efecto de siempre, al gente que se inspira en la ficción, y no lo veo bien. La idea de la serie y mía, sobre todo, no es transmitir a la gente el ir asaltando bancos y haciendo dinero fácil.

Esther Acebo: Al final no hay que olvidarse de que es una serie de entretenimiento y que es muy bonito sentirse parte de un fenómeno mundial que la gente abraza porque a veces hay una necesidad de abrazarse a algo, en este caso la idea de resistencia. Claro, de eso a utilizar ideas para hacer cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo, ahí ya hay otro paso. Es delicado al final.

La Casa de Papel

-¿Qué es lo que más han disfrutado de la evolución de sus personajes hasta ahora?

Alba Flores: Yo he disfrutado mucho ver como Nairobi iba tomando cada vez más lugar, como iba siendo más consciente de la fuerza que tiene, de su capacidad y aunque le cuesta, se lo van reconociendo y esto ha sido muy bonito. Es la historia de una mujer que toma su fuerza.

Esther Acebo: Yo muchas veces he sufrido que mi personaje está en conflicto todo el tiempo, pero tiene que mantenerse siempre muy cauta, le cuesta mucho explotar. Los momentos en que yo tengo la sensación de que han sido como una olla exprés y ha explotado, han sido cuando dispara a la policía y cuando se enfrenta con Arturo y le apunta con la pistola, ese tipo de momentos son súper gustosos porque es como qué bien que se atreva, porque hay muchas ocasiones en las que no nos atrevemos a hacer cosas.

Rodrigo de la Serna: Yo he disfrutado mucho como actor, tuve la suerte de que Alex Piña y Javi, el guionista, me den una responsabilidad dramática interesante. Al inicio tu dices: ¿A este cabrón qué le pasa? Tan machista, tan misógino, tan horrible ser, pero a partir de la primera escena de la temporada tres que hago con ‘El profesor’, se ve que en realidad es un hombre que está partido, ves que hay una tragedia evidente en su vida.

Darko Peric: En mi caso, si has visto toda la ser es un arco que va de un personaje que casi no hablo a uno que se transforma, que sale del armario. Para mi fue como un regalo porque es muy loco todo lo que ha pasado con Helsinki en esta serie.

La Casa de Papel

-Los personajes de Berlin y Palermo tienen una relación de amor no correspondido ¿Cómo fue su relación en el set?

Rodrigo de la Serna: Yo lo admiro mucho como artista, como actor, como persona lo conocí y es un compañero extraordinario. Yo agradezco a Dios que estas escenas hayan sido con un artista y un ser humano de la calidad de Pedro porque sino hubiera sido imposible ejecutar esas escenas. Las que van a ver en la temporada cuatro, son de un nivel de dramatismo y de conexión espiritual casi diría con Pedro, que si hubiesen sido con otro actor hubiera sufrido muchísimo, a nivel de la renuncia. Pero el es un tipo apasionado, respetuoso, noble, porque claro, son partes muy delicadas de la emocionalidad de los actores.

Pedro Alonso: Es que en la temporada cuatro, hemos arriesgado mucho y es verdad, lo había pensado cuando lo estábamos haciendo, pero el otro día estaba hablando con mi novia y le dije “¡Menos mal que ha sido con Rodrigo!”. Pero no lo había pensado, había valorado que me cae muy bien, que me gusta, pero hay cosas que he hecho con él que si me toca otro actor, no hubiera podido.

-¿Cómo definirían la temporada cuatro en tres palabras?

Esther Acebo: Creo que caos tendrá que ser una.

Darko Peric: Llanto

Alba Flores: Coged los pañuelos de papel

-Alba, has dicho que quienes quieran a Nairobi van a sufrir, ¿Podrías decirnos porqué?

Alba Flores: También podría decir que quienes amen a esta banda de delincuentes va a sufrir, porque es una temporada sufrida.

Esther Acebo: Es un poco más oscura

Darko Peric: Esta es la casa de llanto

Alba Flores: Es más dura, pero yo creo que también tiene algo de cuando ves a tu equipo favorito de repente a mitad del partido va perdiendo por mucho y está intentando meter puntos pero están perdiendo por mucho y es ese tipo de sufrimiento.

Darko Peric: Y el entrenador está perdiendo el control

Esther Acebo: Un buen hincha estaría ahí a muerte con ellos, ahora es cuando más lo necesitan.

Te recomendamos en video: