Ingrid Cruz revela su peor vergüenza en televisión junto a Jorge Zabaleta: "Sale del agua súper sexy..."

Durante la cuarentena, ya son varios los famosos que se han unido para realizar transmisiones en vivo y aportar con hilarantes momentos al encierro que hoy viven miles de chilenos. La última de ellas tuvo como protagonistas a Ingrid Cruz y Jorge Zabaleta, quienes hablaron sobre sus momentos más vergonzosos en televisión.

Sin embargo, fue la actriz quien ganó la pasada, al revelar el episodio más bochornoso que le ha tocado vivir. Este ocurrió durante las grabaciones de una escena de Malparaíso (1998), en la que participaba junto al galán de las teleseries. "Mi peor vergüenza televisiva fue junto a ti. ¿Te acuerdas la del traje de baño?", partió diciendo.

"¡Que horror, weón!", añadió la actriz, a quien le preguntaron si realmente quería contarla. "Sí poh, si la conté en la tele una vez, me da lo mismo", respondió esta. "¿La contaste en la tele?", consultó el actor con tono de incredulidad, a lo que su colega volvió a responder afirmativamente.

"Sí. Estábamos grabando, ¿y cuánta gente lo vio? Estaba haciendo una escena contigo y yo tenía que salir del mar así onda Cachantún. Mina", dijo. "Bien sexy. La Ingrid ahí creyéndosela toda. Lo peor es que todo eso está grabado", comentó Zabaleta. Sin embargo, la actriz lo corrigió. "No está grabado. El camarógrafo era Víctor Parra, y apenas salí del agua me dijo ‘Ingrid, mira, eliminé la grabación’. Víctor era un crack", explicó.

En ese momento, Jorge Zabaleta continuó con la historia, indicando que "la Ingrid sale del agua así súper sexy, diciendo como ‘aquí te las traigo’", mientras ella aclaró que la escena estaba inspirada en un verano en Puerto Rico. "Traje de baño blanco, saliendo del mar Caribe y no cachó que se le bajó el traje de baño. El único traje de baño con bigotes que yo he visto", señaló el actor entre risas.

"Ya, es que en esa época no se usaba el brasilean wax ni ni una cuestión. Yo tenía que salir del agua y caminaba y veía que el director, que era Cristián Mason, se acercaba. Me dice ‘mi amor, arréglese el traje de baño’. Yo me miro las pechugas y le digo ‘pero si está todo bien’. Me dice ‘abajo’. Miro para abajo ¡y no lo podía creer!", detalló Ingrid Cruz. "Y ahí estaba el peluche", aportó su colega. "Pero esa ha sido la peor peor peor vergüenza que yo he pasado en la tele", remató la actriz.

