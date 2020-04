Bárbara de Regil contesta a al video de José Eduardo bailando como ella

View this post on Instagram

Amigos para pasar un rato agradable les dejo este Tik Tok de @barbaraderegil & @jose_eduardo92 la neta me hizo reír bastante !! #yomequedoencasa #stayhome 🏠 ——————————————————————————— #tiktok #actors #mexico #iphone #fitness #fit #instagram #video #funny #ig #wednesday #music