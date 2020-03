Martín Cárcamo recuerda traumático episodio en el "Bienvenidos": "Nunca lo olvidaré"

View this post on Instagram

Ya! Se armó! 😍😍 De lunes a viernes desde las 14:00 hrs a través de mi cuenta 📲 @martincarcamopapic [email protected] espero para que no almuercen solos, nos acompañemos y se sumen a #AlmorzandoConElRubio 🍽🧔🏼 Todos los días con temas e invitados diferentes! No te lo pierdas! #CuidémonosEntreTodos #QuédateEnCasa Los espero hoy viernes con una tremenda invitada! La gran @carmenengloriabresky 😍😍👏🏼👏🏼🎭