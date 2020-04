A falta de peluquero: Kim Kardashian fue maquillada y peinada por Kylie

La cuarentena preventiva del coronavirus dejó sin estilista a la multimillonaria socialité Kim Kardashian West, por lo que su aún más adinerada hermana, Kylie Jenner, la maquilló y peinó para aparecer en televisión.

Con una fortuna valorada en 350 millones de dólares (hasta 2019) según Forbes, y parte de ella gracias a su marca de productos de belleza, podría parecer irónico que Kim no tenga estilista.

Algo solo visto por la emergencia sanitaria.

Kylie Jenner es considerada la persona joven más rica del mundo. - Instagram

Kylie Jenner, quien a sus 21 años, es la más rica del clan Kardashian-Jenner, gracias a su marca de cosméticos, fue la experta que acudió al auxilio de su hermana.

La revista People afirma que la esposa del rapero Kanye West, hizo su primera aparición remota en televisión durante la pandemia, para The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon.

“Estoy en la habitación glamorosa de mi madre. Kylie me maquilló y me peinó. No tengo a nadie para hacerlo y no soy tan buena en eso”.

Así le confesó Kimberly, como es su nombre de pila, a Jimmy Fallon, quien realizó la entrevista también desde su casa por videoconferencia.

Distanciamiento familiar forzoso

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, de 39 años, aseguró también que es la primera vez que ve a su hermana menor desde que la familia comenzó el distanciamiento social hace 20 días.

"Esta es la primera vez que la veo porque toda la familia se ha distanciando, pero es por una causa importante para todos. No nos hemos visto hace más de dos semanas", dijo Kardashian.

"Me escapé y estoy en la casa de mi madre porque hay una puerta desde afuera. Eso es todo lo que nos dejará entrar. También he tratado de alejarme físicamente de mis hijos y separarlos entre ellos mismos”.

La empresaria aseguró en la entrevista que tiene a cada uno de sus cuatro hijos en cuartos separados, con opciones de entretenimiento en cada una.

"Cada habitación de la casa es como un 'fuerte' diferente", explicó Kardashian West.

Además recomendó al público: "El distanciamiento social es definitivamente el camino a seguir y lo que realmente va a hacer una diferencia aquí para superar la propagación".

Mira la entrevista completa aquí