Kim Kardashian cambió el color de ojos de sus hijas con filtros de Instagram

Kim Kardashian es fanática de experimentar con los filtros de Instagram. En diferentes ocasiones, la celebridad del reality Keeping Up With The Kardashian ha jugado con sus hijas a cambiarse el look con estas herramientas virtuales.

Recientemente, compartió un par de nuevos videos con su hija Chicago, de 2 años, luciendo bastante crecida y súper emocionada con el filtro de mariposas que estaba probando su mamá en la red social.

"Son mariposas (…) síii", grita emocionada la niña al verse en el celular con mariposas en el rostro.

Este filtro también le cambia el color de ojos a la persona, por lo que Chicago ahora mostraba un ojo color azul y otro color oro.

North, de 6 años, también probó el filtro, mostrándose emocionada.

Este filtro también lo usó Khloé Kardashian con su hija True Thompson, quien se quedó maravillada con los efectos.

Durante la cuarentena en casa por el coronavirus, Kim Kardashian se ha dedicado por completo al cuidado de sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

La marca de ropa y lencería de Kim, Skims, anunció recientemente una donación de 1 millón de dólares a la fundación Baby2Baby para que ayuden a todas las mamás e hijos en situación de riesgo por el coronavirus.

