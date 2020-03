"Algunos se picarán": Arturo Longton provoca suspiros con sensual fotografía de su cuerpo

"No es la foto más fina jajaja, pero para que se motiven…". Con este mensaje, Arturo Longton describió la sensual fotografía con la que lució su tonificada figura. El ex chico reality mostró su torso descubierto frente a un espejo empañado por el vapor de la ducha, mientras cubría sus piernas con una toalla.

"Algunos se picarán y otros dirán no está tan bien. Y los últimos, los más pencas dirán con pichicata cualquiera. La verdad es que te puedes meter una farmacia adentro, pero sin disciplina no sirve de nada. No hace milagros. O sea, tienes que entrenar fuerte y constante y la alimentación es el 70 por ciento… Explicó un poco porque hay mucha ignorancia al respecto, nada más. Sldos…", escribió junto al registro que no solo acumuló miles de me gusta, sino que también sacó suspiros entre sus fanáticas.

"De esa foto me hago un póster… Así lo miro toda la cuarentena", comentó una usuaria. "Me alegraste mi mañana", dijo otra. También hubo quienes lo compararon con el actor Jason Momoa, conocido por su papel protagónico en Aquaman (2018). "Aquaman eres tú?", preguntó otra persona.

Por su parte, Ignacio Lastra destacó su constancia y esfuerzo. "Una verdadera máquina", puso, sumándose a otros aficionados al reporte, quienes también aplaudieron sus logros. Pero como si no fuera suficiente, Arturo Longton también mostró un video entrenando sus hombros, para probar que no usó photoshop.

