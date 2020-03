Estrenos de abril que llegan de forma gratuita para la familia

Amazon Prime Video abre sus contenidos para compartir series y películas para toda la familia de forma gratuita, que pueden verse al instante o descargarlo sin conexión a internet.

Nuevos estrenos llegarán en abril y contenidos para toda la familia por tiempo limitado. Para acceder a este contenido, no necesitas una membresía Prime, solamente una cuenta de Amazon. Puedes ver el contenido disponible usando la aplicación Prime Video o directamente en primevideo.com.

Tales from the loop

La gente del pueblo que vive cerca de The Loop, una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo experimenta cosas previamente consignadas al reino de la ciencia ficción.

Es la primera serie basada en ilustraciones, que vienen de parte de la mente del artista sueco, Simon Stålenhag, quien mezcla elementos retro con ciencia ficción.

La serie es protagonizada por Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner y Jonathan Pryce .

Estreno: 2 de abril

Expandir Foto | Amazon Prime Video. Previous Next



Ana

Esta comedia inspirada en Ana de la Reguera te hará pasar un rato de mucha diversión a través del amor, sexo, autodescubrimiento y la presión que sufrirá su personaje principal. Conoce sus distintas facetas a lo largo de los episodios.

Estreno: 21 de abril

The walking dead

Novena temporada. El mundo continúa en ruinas en esta encrucijada por mantenerse con vida mientras todo se convierte en un reto para sobrevivir.

Estreno: 7 de abril

Expandir Foto | Amazon Prime Video. Previous Next



Weeds

Del productor de Las chicas Gilmore Jenji Kohan, situada en un barrio llamado Agrestic una madre de familia tras perder a su marido comienza a vender marihuana para así poder mantener el nivel de vida que solía llevar.

Maratón de la primera a la octava temporada desde el 8 de abril.

Películas

Durante todo el mes se pasarán cintas como Guardianes de la galaxia vol. 2 (1 de abril), The dark knight rises, Spiderman: home coming, Jumangi; welcome to the jungle y Harry Potter.