Mariana Derderián saca aplausos con creativo método para combatir la ansiedad en cuarentena

Ya son muchas las personas que, con el fin de prevenir más contagios de coronavirus, se han quedado en sus casas realizando una cuarentena voluntaria. Es también el caso de Mariana Derderián, quien recientemente compartió su efectivo método para combatir uno de los problemas más comunes que han surgido durante los días de encierro: la ansiedad.

La actriz compartió una fotografía en redes sociales, mostrando cómo enfrenta esta inquietud. Su solución es muy sencilla, ya que simplemente pegó un cartel en su refrigerador con un certero mensaje. "No es hambre, es ansiedad", dice. De esta manera, evita sacar alimentos con el pretexto de que tiene hambre.

Si idea sacó aplausos entre sus seguidores, quienes se sintieron identificados con su realidad. "Te comprendo, me pasa lo mismo", reconoció un usuario. "Buena idea. No sabemos cuándo va a terminar ésta cuarentena. Te lo copiaré, bendiciones", "Yo ya me comí hasta la ansiedad!!", y "lo mismo puse jajajjiji", fueron otros de los mensajes que recibió.

"La mejor idea", "Mi refri esta chato de que lo abra cada 10 minutos pq me da hambre", y "Jajaja estamos todos iguales", escribieron otras personas. También hubo quienes entregaron sus propios secretos para combatir la ansiedad, siendo el mate una de las opciones preferidas.

