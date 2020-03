María Teresa Matus se sincera sobre Arturo Vidal: "No volvería nunca más con él"

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, María Teresa Matus realizó una inesperada confesión sobre Arturo Vidal. La madre de tres hijos respondió algunas preguntas realizadas por sus seguidores, en compañía de su amiga Cecy Sáez.

Fue en este contexto, que se refirió a su antigua relación con el futbolista, asegurando que jamás regresaría con él. "Lo quiero mucho, tenemos tres hijos, seguimos relacionados, pero no volvería nunca más con él", señaló tajantemente.

Sin embargo, no fue lo único. También aseguró que la actual pareja de Arturo Vidal, la colombiana Sonia Isaza, no tuvo que ver en su quiebre matrimonial. "No fue el motivo por el que nosotros nos separamos", dijo.

Después la transmisión dio un giro rotundo, ya que la rubia se aburrió de las consultas relacionadas con el deportista. "Acá ya son las 5 de la mañana, así que hagan buenas preguntas", pidió, por lo que rápidamente surgieron dudas sobre su incipiente romance con Daniel Valenzuela.

María Teresa Matus contó que se conocieron durante uno de sus viajes a Chile. "Fue encantador, me gustó mucho su sentido del humor en ese momento, y así me conquistó", señaló sobre el locutor radial.

Además, reconoció que le gustaría verlo más seguido y que dentro de sus planes está regresar al país. "Quiero regresar luego, tengo ganas de hacerlo, pero hay que convencer a Alonso, eso sí", explicó.

Sigue leyendo