Daddy Yankee publica hermoso mensaje a su esposa en sus 25 años de casados

Daddy Yankee tenía cara de niño, estaba flaco y tenía abundante pelo en la vieja foto que publicó en Instagram para dedicarle un hermoso mensaje a su "reina", su esposa Mireddys, por cumplir 25 años de casados.

En la foto casi sepia por el tiempo, ella era también una adolescente, estaba sentada en sus piernas, con cabello largo y oscuro (actualmente lo usa anaranjado), viendo como su entonces novio le dedicaba una canción.

Con su mensaje, el cantante, productor y empresario puertorriqueño Ramón Luis Ayala Rodríguez, como es su verdadero nombre, demuestra lo que ha dicho en innumerables entrevistas.

"Si tu mujer te quiso cuando no eras nadie, con más razón debes amarla cuando tienes éxito. Es ahí donde debes quedarte. Esa es la que es", dice Yankee.

El artista de 43 años, con una carrera continua de más de 20 años, es considerado el #rey del género urbano" por su experiencia.

Compañera y madre

Se ha convertido en una de las personalidades más influyentes de la industria musical a nivel mundial y aún así, ha mantenido protegido y lejos del manejo público su matrimonio con Marieddys.

Con ella tuvo su primera hija a los 17 años y se casó a los 18 años. Juntos tienen tres hijos: Yamilet Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaeelys Ayala González.

En su post, Daddy le dedicó una emotivas palabras: "Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey".

Y continúa: "Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos 25 años de casados".

"Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor, pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor".

"En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi corona", escribió desbordado en amor el boricua.