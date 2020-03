"De chiquitito bueno para el diente": trollean a Pancho Saavedra por tierna fotografía de su infancia

Lo que pretendía ser una publicación de alerta, terminó provocando una serie de burlas hacia Pancho Saavedra. El animador apareció en redes sociales con un mensaje sobre los cuidados que hay que tener para prevenir más contagios de coronavirus, y proteger a los seres queridos de las consecuencias de esta enfermedad.

Sin embargo, sus palabras estuvieron acompañadas por una adorable fotografía que sacó risas entre sus seguidores de Instagram. Se trata de un antiguo registro de su infancia, en el que aparece con no más de cinco años de edad. La imagen fue objeto de burlas debido al estado físico del joven Pancho Saavedra, a quien se lo vio con algunos kilitos de más.

"De chkquitito weno pal diente", "El cazuelitas", "desde chico comiéndote todo ah", y "Desde chico un conocedor culinario. Comiéndose los moquitos", fueron algunas de las bromas que le lanzaron. Otros se rindieron a su ternura dejando palabras como "exquisito", "lindo", y "ternura".

"Para apretarle los cacheteeeesss", "conservas los mismos ojitos de picarón", y "Aww cosito", fueron otras de las reacciones.

Pancho Saavedra realizó un llamado a quedarse en casa y aislarse en la medida de lo posible. "Tenemos que salir bien de esta, sea cual sea tu credo. Aférrate a la fe y cuídate tú y los tuyos", dijo, revelando una historia de su infancia. "Cuando era niño y sentía miedo, mi mamá me abrazaba y rezábamos 'ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén'. Quiero abrazarte mamá, pero no lo haré por tu bien y por el papá y por la abuelita y por la gente que los rodea y que amo", cerró.

