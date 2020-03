¡A lo Ratatouille! Platillo de la Botota emociona hasta las lágrimas a Fernanda Fuentes en "MasterChef"

Un especial momento fue el que se vivió el pasado domingo, cuando en un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity, la chef Fernanda Fuentes soltó lágrimas al probar un platillo preparado por la Botota. Su reacción no pasó inadvertida por los televidentes, quienes incluso la compararon con Ego, el exigente crítico de la película Ratatouille (2007).

El platillo fue creado durante la segunda prueba del programa, cuando los participantes tenían que hacer un plato utilizando cochayuyo. La transformista tomó un inesperado riesgo y cocinó un estofado de cochayuyo con arroz. Una preparación típica dentro de su familia.

"Le di el palo al gato en no escuchar a nadie. Creo que lo que pensé, lo hice, y eso me tiene muy contenta", dijo sobre su propuesta. "Esto es un producto que, si bien es cierto, es muy humilde, lo lograste llevar a una instancia muy espectacular", dijo Chris Carpentier.

Sin embargo, el momento más emotivo vino con la evaluación de Fernanda Fuentes, quien rompió en llanto tras probar un bocado. "Hay veces que platos tan sencillos emocionan, porque me acaba de recordar cuando tenía 10 años y mi mamá me hacía un guiso así. Me voy a poner a llorar, gracias", dijo entre lágrimas.

Sobre la reacción de la chef, la Botota aseguró que "es rico transmitir eso". "Cuando lo probé igual me acordé de mi abuela, de los veranos. Haber llegado al corazón de la chef Fernanda, que es la más dura creo yo de los tres, me tiene feliz", reconoció.

En redes sociales, en tanto, los televidentes compararon el momento con la escena de la película Raratouille, en la que Ego, el temido crítico, prueba el platillo de Remy, el pequeño chefcito, y se transporta hasta su infancia, cuando su madre realizaba la misma preparación.

Revisa algunas de las reacciones:

Botota ahora te odio más , hiciste llorar a la chef fernanda y de paso a mi 😭#FinalInesperado — La Winona de tuiter ✨🇨🇱 (@winonadetuiter) March 23, 2020

Termine llorando con la botota y la chef fernanda #MasterChefCelebrity — fran (@Frannylowy) March 23, 2020

#FinalInesperado La Botota hizo llorar a la Fernanda, épico! — Angélica (@AngeyVice) March 23, 2020

La Botota le hizo un ratatuille a la Chef Fernanda — Palu🌙 (@witchyvibezz) March 23, 2020

La Chef Fernanda probando el plato de la Botota #FinalInesperado @MasterChefChile pic.twitter.com/FOKqjypCSO — Francisco Pérez (@fjpm7_) March 23, 2020

