Pamela Díaz encuentra injusta la salida de Paty Maldonado de la televisión: "Ella no es Pinochet"

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de Sigamos de Largo, el que contó con la participación de Pamela Díaz. La animadora hizo un repaso por su carrera, su vida familiar, y se refirió a algunos cambios en el mundo de la televisión, como la reciente salida de Paty Maldonado.

Consultada por su opinión en torno al tema, la Fiera aseguró que lo encuentra injusto. "Yo creo que cuando la Paty lleva 18 años en Mega, y lo hemos hablado varias veces, uno sabe cómo es la televisión. Que no te van a despedir, ni nada de eso. Pero siempre creo que hay dos miradas en lo que está pasando", dijo en un comienzo.

"Creo que la Paty es una galla… Sí a veces es desubicada y ha hecho comentarios que yo tampoco los comparto, pero sí siento que la forma como fue, no me pareció justa. Hasta el día de hoy yo tengo entendido que nadie se le ha acercado del canal", agregó.

Posteriormente, Pamela Díaz se refirió a las sensaciones de Paty Maldonado. "Yo creo que está sentida. Debe estar un poco triste por toda la situación obviamente. Porque igual queda como que ella fuera la culpable, ¡si ella no es Pinochet! Entonces en el momento que pasa todo esto, sí, yo sé que la Paty hizo comentarios que a mucha gente les tocó, que les molestó. Hubo un cambio también de la televisión a ciertos personajes que sacaron, de mucho encontrón, de mucha pelea. Y seguramente el canal encontró que la Paty no tenía que estar ahí, pero yo creo que esa no fue la forma", señaló.

"Yo creo que la Paty podría haber estado en un panel. Yo creo que no hubiera sido desubicada. Creo que hubiera entendido el proceso que estaba cambiando. Tanto para nosotras las feministas que algunas somos o el proceso que estaba pasando en nuestro país. Sí hubo un encontrón, pero yo encuentro que uno siempre tiene que ir con respeto a escuchar a los demás", cerró, indicando que la cantante está con contrato hasta diciembre. "De ahí, yo no creo que se lo renueven", sentenció.

