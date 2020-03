El perrito de María Teresa Guerrero tiene pacreatitis y depresión en la cuarentena

La carismática presentadora de televisión y actriz ecuatoriana, María Teresa Guerrero, mejor conocida como La Flaca Guerrero siempre enternece a sus seguidores en redes sociales al hacer pública la relación que lleva con su "hijo" canino, el Pinchi.

Recientemente ha publicado cómo ha sobrellevado los días de la cuarentena por prevención del coronavirus, con la amorosa compañía de ese perrito de color miel que ella rescató apenas era un cachorro en la playa de Salinas.

Lamentablemente, fue precisamente en estos días cuando El Pinchi manifestó signos de malestar y ella anunció que está enfermo de pacreatitis y que padeció ansiedad y depresión en éstos tiempos de encierro.

"No se me podía enfermar en peor época. Vomitó dos veces y no se levantó más. No me escuchaba, ni quería comer. Debo confesar que me asuste. El no es mi hijo, pero yo si soy su madre. Vinieron los doctores, le hicieron exámenes y es pancreatitis", contó.