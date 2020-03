Los oscuros secretos de Paris, la hija de Michael Jackson que jamás imaginaste

Michael Jackson siempre ha sido una de las figuras más importantes del espectáculo a nivel internacional y aún años después de su muerte, su legado musical continúa, fascinando a generaciones. Pero entre los premios y halagos que ganó por su gran talento musical, su vida estuvo marcada por la polémica. Sus hijos, no han escapado de ésta, especialmente Paris Jackson.

Estas son algunas situaciones extrañas y secretos que la han acechado.

Su nacimiento

Paris-Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998. Lleva el nombre de la ciudad francesa en la que fue concebida. Su madre también es Debbie Rowe. Jackson recibió todos los derechos de custodia después de su divorcio en 1999; Rowe había declarado que era su intención y acordó con Michael que él criaría y tendría la custodia de los niños. Paris fue criada en Neverland y sus padrinos son Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin. Jackson hizo una extraña declaración cuando aseguró que en cuanto nació, se la "arrebató" a Rowe y aún cubierta de placenta, la sacó de la sala de parto, envuelta en una manta para asegurarse que estuviera bien.

Michael Jackson, Paris Jackson, Prince Jackson - Instagram/ @parisjackson

El verdadero padre de Paris

Después de que Jackson murió en 2009, el actor británico Mark Lester concedió una entrevista a News of the World, en la que dijo que fue donante de esperma para Jackson en 1996 y que podría ser el padre biológico de Paris pero los abogados Jackson no autorizaron que se hiciera una prueba de maternidad.. También se dijo que Macaulay Culkin había sido el donante ya que Jackson lo consideraba un ser "hermoso".

Fue vista por primera vez en el funeral de Michael Jackson

Es bien sabido el cuidado que tenía Jackson con respecto a la imagen de sus hijos y así fue hasta el día que murió.. La primera frase que el mundo escuchó de Paris Jackson fue: "Te amo, papá", la niña de once años dijo esta frase en el funeral del cantante llorando, mientras que Michael Jackson, acusado de abuso infantil *, siempre escondió las caras de sus hijos debajo de telas o máscaras, el mundo entero vio la cara de Paris Jackson por primera vez en 2009.

Paris y las másscaras que cubrían su rostro.

Para muchos, ver a los niños con máscaras, maquillaje de feria y pañuelos que les cubrían la cara era un gesto extraño por parte de Jackson. En una entrevista con Oprah Winfrey, Paris Jackson habló sobre su infancia y reveló que ella nunca había entendido por qué debía cubrir su rostro. "Nunca entendí por qué tenía que ponerme una máscara ”, dijo la hija de Michael Jackson. "Pero lo entiendo hoy". Y es que su uso, le permitió tener una vida "normal".

“Deberíamos poder salir de la casa sin ser reconocidos. Él quería que tuviéramos una infancia normal porque él no la tuvo. Paris Jackson está agradecida con su padre por esto: cuando ella comenzó la escuela, nadie sabía que era hija de uno de los cantantes más famosos del mundo.

Fue abusada sexualmente a los 14

Entre tanto lujo y una vida que parecía perfecta, Paris ha pasado por momentos muy difíciles. Una de las entrevistas más fuertes que ha dado, ha sido para la revista Rolling Stones en la que reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía 14.. La joven dijo que cuando estaba en el séptimo grado ella no encajaba con los niños de su edad lo que ocasionó que se juntara con chicos mayores que ella, lo que la puso en situaciones que no eran propias de su edad. "No quiero dar demasiados detalles, pero no fue una buena experiencia en absoluto, y fue muy difícil para mí, y en ese momento, no se lo dije a nadie".

¿Quiénes son las madres de los hijos de Michael Jackson? Se ha dicho mucho alrededor de los hijos de Michael Jackson

Te recomendamos en video