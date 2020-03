Andrea Legarreta muestra la adaptación que hizo en su casa durante los días de cuarentena

View this post on Instagram

Bendita tecnología!! Hicimos nuestra reunión de amigos y los he gozado TANTO!! 🤣😂🤣😂 Es una App que se llama #HouseParty y se pueden conectar muchos al mismo tiempo! Gracias por las risas!! @maca_online @maumancera @paulstanleyd @chanojurado @paolagomezmx los amooooooo!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Mañana tenemos una cita!! Más los que nos faltaron!! 🤣😂🤣😂 #QuédateEnCasa