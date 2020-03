La malestar de Kel Calderón en medio de la cuarentena: "Los días de encierro me pasaron la cuenta"

Desde que comenzó la cuarentena, varios famosos han llamado a quedarse en casa para prevenir más contagios de coronavirus. Es también el caso de Kel Calderón, quien habló sobre una común afección que ha marcado sus días de encierro.

A través de una publicación en Instagram, la egresada de Derecho confesó que ha sufrido de mucha ansiedad producto de su nueva rutina, la que le impide tener contacto con sus seres queridos para protegerlos ante un eventual contagio. "Los días de encierro, de no ver a las personas que quiero, de preocuparme de que no se vayan a contagiar y de ver tanta tanta noticia trágica en tv y las redes me pasaron la cuenta", dijo.

Las cosas que más la han afectado ha sido no poder ver a su abuela, sus papás y sus amigos. "Incluso un par de veces me entro una basurita al ojo. Es increíble cómo cuando perdemos cosas que en nuestro día a día son tan simples, son lo que más echamos de menos", agregó.

La publicación estuvo acompañada por cuatro fotografías del desierto del Sahara, en donde estuvo el año pasado. "En la que ven aquí, teniendo la oportunidad de la vida, estando en la mitad del desierto del Sahara, en lugar de estar disfrutando cada minuto, yo figuraba metida en mi celular haciendo quizás qué tontera", dijo sobre el primer registro.

"Hoy en mi casa donde lo único que tengo es mi teléfono. Quisiera ser capaz de aprovechar más los momentos lindos que nos da la vida (cuando podamos volver a salir de nuestras casas) y pasar menos tiempo metida en mi celular", se lamentó, indicando que durante las próximas semanas experimentaremos angustia y miedo.

"Pero creo que si podemos rescatar algo, que sea la tremenda lección de humildad que estamos aprendiendo con esta pandemia. A valorar lo realmente importante", continuó. Finalmente, Kel Calderón le envió un abrazo a la distancia a sus seguidores, quienes se identificaron con sus palabras.

