Faloon Larraguibel habla de la infidelidad de Jean Paul Pineda: "Estuve tratándome con psiquiatra"

El último capítulo de Podemos Hablar estuvo lleno de revelaciones, una de las cuales provino por parte de la ex chica Yingo Faloon Larraguibel, quien se refirió a la infidelidad que sufrió por parte de su ahora esposo Jean Paul Pineda.

Sus palabras surgieron durante la sección "Punto de Encuentro", luego que el animador Julián Elfenbein invitara a dar un paso adelante a todos los que se hubieran recuperado de un gran dolor. "Un dolor muy grande… Yo creo que infidelidades", dijo la modelo tras avanzar hacia el centro del estudio.

"Todavía no era mi marido pero ya teníamos hijos en común y sí, me fue infiel y me quería morir", reconoció, indicando que fue difícil porque el tema salió en los medios. "Fue terrible para mí. Enterarse de una cosa así. Es que yo creo que para cualquiera. Ya la desconfianza, la decepción y a lo mejor preguntarte por qué te hacen ese tipo de cosas, si se supone que es la persona que tu amas y que le entregas todo", agregó.

"Fue un dolor muy grande y estuve tratándome con psiquiatra y ayuda", comentó. En este contexto, señaló que lo pudo perdonar porque estaba enamorada. "Yo lo hice. Sí con mucha ayuda. Me costó mucho. Tenía ganas de agarrarlo y matarlo. Me sentía vacía. Yo le decía que me había destruido la vida, porque ya no sabía qué hacer, no podía pensar", confesó.

Finalmente, Faloon Larraguibel reconoció que "fue súper difícil, pero se puede perdonar y se puede recuperar el amor que tú crees que se va con este tipo de cosas". Además, explicó que lo pudo superar gracias a la ayuda de profesionales y su pareja, quien fue muy sincero en torno a su indiscreción.

"Nos recuperamos los dos y luchamos los dos", agregó, explicando que si bien lo perdonó, no olvidó la traición. "No por eso voy a sacar el tema cada vez", dijo, indicando que si su esposo vuelve a ser infiel, ella lo perdonaría. "Si estoy enamorada claro que lo perdono", cerró.

Sigue leyendo