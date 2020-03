Critican a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo por pasear con su hija en medio de cuarentena

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo han sido criticados en redes sociales tras publicar imágenes en las que aparecen paseando con su hija Aitana en lugar de cumplir con la cuarentena voluntaria debido al Covid 19.

Aislinn Derbez muestra su belleza al natural en una imagen sin maquillaje a sus 33 años La actriz lució radiante y se robó las miradas de todos.

Fue la esposa del comediante quien publicó las imágenes en su instagram en las que el actor y ella pasean con su hija en las calles de su vecindario, enseñándola a manejar bicicleta.

"Y de repente, como en mi niñez, las calles vacías vuelven a ser área de juegos", fue el mensaje con el que acompañó la publicación que ha sido reprochada por sus seguidores.

"Es quedarse en casa, no?", "NO DEBEN SALIR aunque no haya nadie más. Créeme que entiendo que todos necesitamos salir, yo igual quisiera salir un minuto con mi niño, pero debo ser consciente", "pues como que dejas de pasear y te vas a tu casa. No son tiempos de recreación. El virus vive tres días sobre cualquier superficie", y "la cuarentena es para que permanezcas en tu casa, no para que aproveches las calles vacías para salir a pasear", fueron algunas de las críticas que recibieron.

Así trataba Victoria Ruffo a Aislinn Derbez cuando era pareja de Eugenio Derbez Fue su madrastra por un corto tiempo

Días antes, Eugenio Derbez también había sido blanco de críticas tras publicar un video en su Instagram en el que aparecía en el baño de su casa pidiendo ayuda porque le faltaba papel higiénico.

Sus seguidores se molestaron y aseguraron que no es tiempo de hacer bromas, pues al principio del video todos creían que se trataba de algo serio.

Te recomendamos en video