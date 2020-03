"Yo no voy a ocultar información": Cathy Barriga protagoniza tenso intercambio con Diana Bolocco

Un tenso intercambio fue el que protagonizaron Cathy Barriga y Diana Bolocco en el matinal Mucho gusto, de Mega, luego que la alcaldesa de Maipú informara sobre la muerte de una nueva persona a causa del coronavirus en su comuna.

Sus palabras surgieron durante un enlace en vivo, apenas minutos después de que el Ministerio de Salud entregara la nueva cifra de contagiados, la que aumentó a 746 casos sin nuevos fallecidos.

"Lamentablemente me acaban de informar que falleció la primera vecina. Este era el sexto caso, que no estaba registrado porque estaba en el hospital San Borja, pero llegó al Hospital El Carmen. Es una mujer de 78 años", dijo la representante de la comuna, quien aseguró que a las autoridades les está llegando la información de manera tardía.

En ese momento, Diana Bolocco la cuestionó apuntando a que la información debería ser entregada por las autoridades del Gobierno. "Esta información que nos entregas no debiera seguir un conducto regular en que se informe primero a la autoridad central, al gobierno y esta noticia la comunique primero el ministro Mañalich y no usted", dijo, provocando la molestia de Cathy Barriga.

"Yo lo estoy comunicando porque soy la alcaldesa de Maipú. Yo represento a la comunidad y creo que es justo que los vecinos estén comunicados de cada caso", dijo la alcaldesa. "Entiendo las buenas intenciones, pero me parece que en una situación de pandemia tan grave como la que estamos viviendo tiene que seguir un conducto regular. De hecho el alcalde de Renca no informó sobre el fallecimiento del sábado pasado", insistió Diana Bolocco.

"Yo no estoy dando este móvil para un cuestionamiento de lo que se hace en la comuna. Si yo les digo que acaba de fallecer una persona es porque me llega la información. No creo que sea cuestionable informar a la comunidad sobre la verdad", se defendió Cathy Barriga.

La alcaldesa de Providencia

En ese momento, Evelyn Matthei, quien también se encontraba en el estudio, criticó la entrega de información. "Acá hay 345 comunas, todos los alcaldes están haciendo lo mismo que tú Cathy. Pero acá hay una noticia súper grave que es el fallecimiento de una persona. Es súper delicado lo que dices", dijo.

Sin embargo, Cathy Barriga insistió en su postura. "Están cuestionando la información que estoy entregando. Mi obligación es transparentarla la información a la comunidad. Yo no voy a ocultar información y no estoy pasando llevar a nadie", contestó.

"No estamos cuestionando la información, solo estamos cuestionando la vía regular de la entrega de ésta. Nos parece pertinente que haya una sola voz en esto", intervino Diana Bolocco. "Los resultados se están sabiendo cuatro días después. La realidad es otra. Yo no entiendo porque me están atacando, ¡no me cuestionen ustedes que no son la autoridad!", cerró Cathy Barriga, quien recibió un gran apoyo en redes sociales.

