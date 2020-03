Tonka Tomicic sobre la situación de su mamá con el coronavirus: "No me pude despedir de ella"

Durante los últimos días, los matinales han ajustado sus contenidos para realizar una completa cobertura sobre el avance del coronavirus en el país y el mundo. Es el caso del Bienvenidos, en donde no solo se han abierto diálogos con políticos y expertos de la salud, sino que también para los animadores como Tonka Tomicic, quien recientemente contó su triste experiencia con la cuarentena.

La animadora contó que el pasado fin de semana fue a dejar a su mamá, quien se encuentra en el grupo de riesgo debido a su edad. "Yo la fui a dejar y no sé si les pasó a ustedes en estos días (…) Puede ser la última vez que la vea", dijo. "¿Qué tal si es la última vez que la veo? No sé si a ustedes le ha pasado ese pensamiento…", agregó, a modo de reflexión.

Tras contar su situación, Tonka Tomicic dio a conocer los verdaderos motivos por los que se siente afectada. "Lo que pasa es que ella es parte de la población en riesgo (tiene 72 años). Vive en un lugar especialmente acondicionado. Mi hermana la vio el sábado, y yo el domingo. Y cuando la fui a dejar no me pude despedir de ella", señaló a La Cuarta.

"Soy de darle besos y abrazos, pero no pude regalonearla. Y cuando iba en el auto me puse a pensar en eso, en no poder darle quizás ese último besito. Fue terrible", aseguró, recordando sus palabras en el programa. "Uno cree que es invencible, pensamos poco en la muerte, y esto es tenerla de frente. Nos tiene que servir de algo para poder conectarnos, quizás de una forma diferente, estar pendiente de lo que pasa en tu entorno", agregó.

Finalmente, reparó en la poca importancia que se le dan a los pequeños gestos como un beso o un abrazo. "Uno a veces no toma en cuenta lo importante que es un beso o un abrazo de tus cercanos, de tu papá, tu mamá, tu hermana, tu mujer o tu marido. Y ahora no puedes, y cobra tanta cercanía la piel. Por eso es que me entristeció mucho la situación con mi mami, pero al final creo que somos muchos los que estamos en la misma situación", cerró.

