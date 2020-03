Critican al actor Guy Ecker por mostrar su refrigerador lleno durante la cuarentena

Guy Ecker siempre fue uno de los hombres más deseados de la pantalla chica por su gran carisma y galanura. Protagonista de telenovelas como Café con aroma de mujer, Salomé y la mentira, Ecker ha sido acreedor de gran prestigio. Sin embargo, esta vez pasó a ser muy criticado por su audiencia.

Desde que retomó su carrera actoral en la temporada más reciente de “El Señor de los Cielos”, Guy Ecker se ha mantenido más activo en redes sociales, actualizando a sus seguidores sobre su día a día.

El actor compartió un video haciendo un llamado a que todos tomen medidas para evitar el contagio y propagación del coronavirus que está afectando al mundo entero.

"Estamos en cuarentena obligatoria así que quédense en sus casas porque es muy importante. Aprovechen para encontrar cosas inovadoras para prepararles a la familia pero es en serio. ¡Quédense en sus casas!"

Los seguidores del actor señalaron que él se encuentra en un lugar privilegiado, pues no sólo tiene la oportunidad de "quedarse en casa" sino que además, tiene un refrigerador lleno de comida, algo que no todos pueden tener.

"Bueno él tiene plata para llenar su refri el que no puede, tiene que ver cómo hace si no lo mata el virus, lo matara el hambre", "Presumido, hay gente que ni para comer tiene", "Muchas personas viven al día no todos son afortunados", "Me gustaría más que eso lo donará a las personas que tienen más necesidad", escribieron algunos usuarios.

