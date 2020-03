5 cosas que aprendimos de "Lucrecia", Danna Paola en 'Élite'

Danna Paola se convirtió en una de las estrellas del momento gracias a su regreso a la música y su incursión en la serie original de Netflix, "Élite". La actriz ya era famosa en México pero el personaje de "Lucrecia" le aseguró un lugar en la cima del espectáculo internacional.

Sin importar que fuera comparada con Blair Waldorf, de Gossip Girl, Danna Paola logró que todos la tomarán en serio como lu, la más fashionista e intimidante de Las Encinas. La mexicana doto de una personalidad única a la temida adolescente y a pesar de que llegó a ser catalogada como una "villana", terminó por enseñarnos importantes lecciones de fortaleza.

Defiéndete siempre y nunca te dejes de nadie

Vas a experimentar el sexismo en tu vida. Eso es un hecho y Lucrecia tuvo que lidiar con hombres y mujeres que quisieron hacerla menos. ¿La lección? Prepárate para cuando te suceda y mantente firme con tus ideales. Ten el coraje para hacer frente a quien quiera rebajar tu valor.

Si tiene miedo de defenderse, recuerde que si deja que continúe, esa persona acosará a otra mujer y a otra. Cuando te pones de pie, no solo te defiendes a ti mismo, sino a todos los demás. Sé valiente.

Danna Paola llegó a expresar que "hay que tener ovarios para defenderse". "Tengo los ovarios para defenderme de quien sea, por lo más mínimo que suceda, y creo que todos debemos aprender a darnos nuestro lugar en algún momento". "Eso no quiere decir que no tengo humildad, que soy soberbia o que se me metió mi personaje a la cabeza (refiriéndose a Lucrecia de la serie española Élite), porque no es así"

La secundaria es un lugar extraño

Las hormonas están en su peor momento. Recuerda ser amable. Nunca te arrepentirás de ser amable pero sí de hacer cosas malas eso incluye juzgar o desprestigiar a otras chicas pensando que son menos que tú. La lección que nos da Lucrecia es que cuando eres joven no ves el daño y no comprende que las elecciones que haga lo seguirán por el resto de su vida. En serio, no hay razón para ser tan cruel con alguien.

Alguien te romperá el corazón de verdad, pero eso no significa que le rompas el corazón a otra persona a cambio.

No pierdas tu tiempo pensando en todo lo que te ha lastimado en el pasado, guardando rencores y cargando equipaje que sólo hace de tu vida un calvario. Deja que el karma haga lo suyo. Sigue adelante y confía. Eventualmente encontrarás a las personas y el camino adecuado para ser feliz.

Nunca subestimes la amistad de otra mujer.

Lucrecia era insufrible. Le hizo la vida imposible a muchas mujeres por el mismo complejo de superioridad que maneja a los largo de la serie. Sin embargo, al final nos hizo ver que no hay que hacer rivalidades de género. Evita los celos y la competencia y acepta a tus amigas por quienes son, sin juzgarlas. Ayuda a otras mujeres a levantarse. Las amigas son invaluables.

Determinación y fuerza mental

Las mujeres más exitosas del mundo realmente lo quieren, y siguen decididas incluso ante los obstáculos. Tienen las habilidades y dedican su tiempo. Pero, lo que es más importante, tienen el deseo de hacer algo grandioso.

