Aníbal Pachano se disculpa entre lágrimas por declaraciones sobre coronavirus: "Me invadió el pánico y el miedo"

Un emotivo momento se vivió en el último capítulo de Bailando por un Sueño, cuando Aníbal Pachano rompió en llanto al referirse a la pausa que tendrá el programa debido al coronavirus. El jurado argentino hizo sus descargos en pantalla, pero no pudo evitar emocionarse al pedir disculpas por sus declaraciones en torno a la pandemia.

"Hice una declaración enojado, me invadió el pánico y el miedo, dos cosas que había solucionado en mi resiliencia del cáncer, de sacarlas y de borrarlas de mi diccionario, e hice una falta de respeto al Presidente de la Nación de Argentina que se tergiversó, y muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares y mucha gente del público argentino me deseó la muerte, me dijeron sidoso, a mi familia, a mi hija", partió diciendo el ex bailarín de 65 años.

Aníbal Pachano explicó que vive en un hotel, encerrado en una habitación con todos los cuidados que aprendió a tener debido a sus enfermedades. "Le guste a quien le guste, y sea del rango que sea, esta enfermedad, que para mí no me cabe duda que está provocada, se sabía de hace mucho tiempo. Y se tardaron mucho tiempo en tomar las resoluciones", dijo sobre el coronavirus.

Posteriormente, se refirió a su experiencia en Bailando por un Sueño, indicando que fue muy gratificante debido a que le permitió mostrar su lado más humano, "y que por más que sea un reality, el juego del malo, me hartó, porque yo no soy una mala persona. Simplemente soy un tipo que observa y que hizo una profesión desde muy chico".

Además, destacó sus intenciones de siempre cuidar al prójimo. "Cuando me contagié de HIV fui el primer argentino que habló, en una cámara de televisión forzado por un jurado. Y lo hice con valentía. Y toda mi familia me apoyó, y un gran pueblo argentino también", dijo, indicando que hay responsabilidades compartidas en los contagios.

"Yo no me vuelvo a Buenos Aires para contagiar gente. Eso es de brutos, eso es de ignorantes. Porque acá no me contagió ningún chileno. Ysi así fuera habrá que sortear otra vez ese escalón como digo yo", comentó. "Y aquí estamos, con una pandemia mundial, de la cual todos nos tenemos que hacer cargo. Pero no ciegos y sordos, entendiendo de donde parte", agregó.

Finalmente, se refirió a la pausa de Bailando por un Sueño, asegurando que su mayor tristeza es "tener que dejar un país que me brindó en veintitantos días un cariño enorme". "Me he ganado un montón de amigos que me han respetado desde que llegué, con el prejuicio que siempre llegó de Argentina de que yo soy el malo de la película, lo cual obviamente pude romper acá, y por eso se sorprendió todo el mundo", cerró, agradeciendo el apoyo y el cariño que recibió.

Sigue leyendo