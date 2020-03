¿Rodolfo Carter o Bon Jovi? Participante de "Yo Soy" sorprende con parecido al alcalde de La Florida

El miércoles se emitió un nuevo capítulo de Yo Soy, de Chilevisión, el que contó con la participación de un curioso aficionado que imitó a Jon Bon Jovi, vocalista de la conocida banda norteamericana Bon Jovi. Se trata de Carlos Peña, un maestro carpintero de 32 años, quien se presentó ante el jurado con el tema "Never say goodbye".

El joven sorprendió con su puesta en escena. Sin embargo, no logró convencer al panel y obtuvo solo un voto para presentarse al final del programa. Tras el nuevo intento, Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic decidieron que no continuaría a la siguiente fase del programa.

"Los nervios me jugaron en contra, se me ecó la garganta y me faltó matizar, pero sé que lo puedo hacer mejor", dijo Peña, quien llamó la atención por un particular detalle. Y es que según apreciaron los televidentes, el joven tenía un notorio parecido con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

El hecho quedó en evidencia con una serie de comentarios en Twitter, con el hashtag #YoSoyCHV.

Desliza para ver las imágenes:

Revisa algunas de las reacciones:

#YoSoyCHV presenta a… Rodolfo Carter como Jon Bovi pic.twitter.com/ort203le7z — Carlos Farias (@Charlie_F_Seiei) March 19, 2020

#YoSoyChv el Alcalde Carter de la Florida Pituteando 🤣 pic.twitter.com/qxSOoVQ6bx — eli Saavedra (@27_elitas) March 19, 2020

No tenía idea que el alcalde carter cantaba #YoSoyCHV — Uli (@ulicce) March 17, 2020

Así que el alcalde Carter en sus tiempos libres imita a Bon Jovi jajajaj #YoSoyCHV — Fernando Allendes (@fernandoall07) March 19, 2020

#yosoychv alcalde Carter qué hace ahí, vaya a cerrar el mall — Don Jota Erre (@donjotaerre) March 19, 2020

Le tenía más fe a Rodolfo Carter, perdón, Bon Jovi.#YoSoyCHV — El Barba Fierro (@elbarbafierro) March 19, 2020

#yosoy alcalde carter camuflado imitando a bon jovi pic.twitter.com/EZ7Y1cDKfz — hasta que chile cambie (@jandroconele) March 19, 2020

