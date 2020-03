La condición que afecta a Lisandra Silva en medio de su embarazo

Con 28 semanas de embarazo, Lisandra Silva volvió a sincerarse en torno a las dificultades que ha experimentado con su embarazo. La modelo cubana se encuentra esperando a su primer hijo con el bailarín Raúl Peralta, pero no todo ha sido color de rosa.

Así lo detalló una vez más en redes sociales, con una reflexión sobre su séptimo mes de espera en el que habló sobre los cambios que ha notado durante el último tiempo. Al parecer, su hijo resultó bastante inquieto. Algo que nota con los constantes movimientos que realiza dentro de su vientre. "Pareciera que baila y nada dentro su saco gestacional", dijo.

"Comienzo a sentirlo sobre la costilla derecha y el peso de la barriga ralentiza mi paso. En otras palabras, comienzo a caminar muchooo más lento y hacia los lados. La incomodidad al dormir es un hecho y los bochornos a medio día me dejan sin aliento", agregó.

También reveló que sufre de pubalgia, una lesión que se manifiesta con dolores en el pubis y la parte interna de la pierna. Esta condición es muy común entre las mujeres embarazadas y tiende a aparecer en el último trimestre. Si bien las causas no están claras, tiende a producirse por factores hormonales y el aumento del volumen corporal. Las futuras madres pueden presentar algunas molestias, especialmente al caminar, subir escaleras o girarse en la cama.

Además de lo anterior, Lisandra Silva dijo que tiene gingivitis y "aún de vez en cuando me dan cuadros de vómitos". "Les comento esto porque muchas veces las fotos no pueden describir la realidad del embarazo, que puede llegar a ser cruda y dolorosa. Tengo algunas manchitas en la cara y he subido 16 kilos! Pero lo más importante es que cada día que pasa lo amo más y más", contó.

Finalmente, se refirió a la cuarentena que se encuentra realizando junto a Raúl Peralta. "Si algo tiene positivo este virus es que me ha regalado más tiempo para estar junto a él", cerró. La modelo recibió un gran apoyo de sus seguidores, quienes la llenaron de halagos y aconsejaron para evitar algunas incomodidades.

Expandir Instagram Instagram Previous Next



Sigue leyendo