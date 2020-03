Faloon Larraguibel sobre funas a Karol Lucero: "Creo que se lo buscó"

Este viernes se emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar, el que contará con la participación de la ex chica Yingo, Faloon Larraguibel, quien se referirá a las funas que ha sufrido Karol Lucero desde el inicio del estallido social, el pasado 18 de octubre.

En el adelanto del programa, el animador aparece preguntándole a la modelo sobre la situación que ha vivido su expareja durante los últimos meses. El joven ha sido llamado "degenerado" en reiteradas ocasiones, lo que incluso lo llevó a realizar un video para defenderse de las acusaciones.

Los reclamos contra Karol Lucero también lo llevaron a ser sacado de pantalla, por lo que tuvo que abandonar el matinal Mucho Gusto, de Mega.

"¿Qué sentiste cuando viste lo que le ha pasado a Karol?", preguntó Julián Elfenbein, a lo que Faloon Larraguibel contestó: "creo que se buscó un poco lo que le está pasando".

En el capítulo, también hablará sobre la infidelidad que sufrió por parte de su esposo, Jean Paul Pineda. "Todavía no era mi marido, pero ya teníamos hijos en común. Y sí, me fue infiel y me quería morir", dijo sobre el tema.

Cabe señalar que la modelo estará acompañada por otros cinco invitados. Entre estos, figura Pamela Díaz, Rayén Araya, Luis Gnecco, José Antonio Neme y Óscar Lolo Peña. El episodio se transmitirá este viernes a las 22:15 horas.

