Camila Sodi tuvo contacto con alguien con coronavirus pero afirmó que no se hará la prueba

Ya son más de 100 casos diagnosticados con coronavirus en México, lo que enciende las alarmas de todo el país, siendo lo principal quedarse en casa para detener la propagación.

Odalys Ramírez es una de las celebridades mexicanas que recientemente fue diagnosticada con el virus, pero Camila Sodi también cree que puede estar contagiada pero afirmó que no se hará la prueba.

Camila Sodi podría tener coronavirus al estar en contacto con un contagiado

"Un amigo muy cercano con el que estuvimos, tiene (coronavirus), testeó positivo y pues entonces lo más probable es que nosotros también", contó en un video que compartió en sus historias de Instagram, poniendo al tanto a sus seguidores de la situación.

Afirmó que no se hará la prueba del coronavirus ya que podría servirle a una persona que esté en peores condiciones que ella: "No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo, la gente mayor".

Le llovieron los comentarios de felicitación a la actriz, por su conducta cívica ante esta situación que nos afecta a todos como sociedad.

"Te mando una felicitación por ser tan consciente y responsable, no todos estamos pensando en los más vulnerables. Gracias", escribió @isabelh1976.

"Qué bella", "Gracias por esa decisión", fueron otras de las reacciones.

