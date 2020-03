El duro momento de Amaro Gómez-Pablos: "Toda mi familia en España está infectada"

Este jueves, se vivió un emotivo momento en el matinal Bienvenidos, cuando el animador Amaro Gómez-Pablos reveló que toda su familia en España está contagiada con coronavirus. Sus declaraciones se dieron en medio de una conversación con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el vocero de La Vega, Arturo Guerrero.

Este último, se quebró al exponer su propio caso, debido a que sus padres pertenecen a la tercera edad, el grupo más afectado por el virus. "Yo como conozco bien al ser humano, siempre creo que va a cambiar y creo que esta es la oportunidad. Esta enfermedad a quienes más va a afectar es a los abuelitos. Y el hogar Las Rosas…", alcanzó a decir, antes de romper en llanto. "¿Te emocionas, ¿eh?", le dijo Amaro Gómez-Pablos, a lo que este asintió.

"Mi papá tiene 95 años, mi mamita 90", contó Guerrero, indicando que se encuentran con su hija. "Entonces de repente tanto que hablan de la tercera edad… Esta enfermedad complica a la persona que te dio el ser, a la persona que está al frente", agregó, siendo interrumpido por el animador.

"Tú sabes que toda mi familia en España está infectada. Y justamente me pasa lo mismo contigo, de que mi madre, que no tengo aquí en Chile, claro, pues tampoco, no la puedo ver", señaló, empatizando con el vocero de La Vega. "Por eso te digo, hagamos un esfuerzo e intentemos ser buenos hoy día. ¿No somos capaces de cambiar?", contestó Guerrero, haciendo un llamado a quedarse en la casa.

Más tarde, Amaro Gómez-Pablos volvió a referirse al estado de salud de su familia en España. "Afortunadamente están todos bien jóvenes y están todos por ahora bien, pero todos tocados por el coronavirus", dijo. Sin embargo, explicó que lo que más lo tiene preocupado es su madre, con quien no tiene contacto hace varios días para mantenerla a salvo.

"Nos golpea a cada uno de nosotros, porque las cifras al final se trata de todo esto. A mi madre yo no planeo ni tocarla, ni verla, ni nada, porque la quiero proteger. Porque todos estamos en un nivel de exposición alto, al igual que los alcaldes", comentó, haciendo un llamado a los televidentes para que apoyen a los adultos mayores.

"Me encantaría que las personas jóvenes se dirijan a sus adultos mayores por vía telefónica, que haya acompañamiento. Y no solamente a los suyos, también a otros. Que llamen a hogares de ancianos. Estoy seguro que hay personas de la tercera edad anhelosos de tener algún tipo de conversación", invitó.

