Le dijeron que tenía un simple resfrío y era COVID-19: "Fui a la clínica, al supermercado, tuve una reunión y fui al Starbucks"

Un insólito caso fue el que dieron a conocer el miércoles en el matinal Buenos Días a Todos, de TVN, tras contactarse con una mujer que acudió a la clínica tras presentar síntomas de COVID-19.

La afectada, Gia, contó que el martes pasado comenzó a notar ciertos malestares. "Me empezó a doler el cuerpo, me dolían las pantorrillas. Tenía un poquito de dolor de garganta, de tos seca y fiebre muy baja. Estaba como con 37,5", dijo, comentando que el jueves fue a la clínica debido a una operación de su hijo.

Sin embargo, los síntomas la hicieron pensar que podía tratarse de COVID-19, puesto que en el jardín de su hija había una familia en cuarentena. "Fui a la clínica y no saltó ninguna alerta, me dijeron que era altamente improbable que fuera coronavirus. Me tomaron el test de la influenza, salió negativo y me dijeron que fuera a la operación de mi hijo con mascarilla", detalló.

Luego de contar que los médicos decidieron cancelar la operación debido al mínimo riesgo de que tuviera coronavirus, Gia explicó que optaron por quedarse en su casa. La mujer contó que se contagió por una amiga con la que había compartido el fin de semana. "El viernes salió que el jefe de ella era positivo. Ella también había ido al doctor el martes y también le habían dicho que esto era un simple resfrío", dijo, asegurando que cuando ella fue a la clínica comentó la situación.

"Recién el sábado por protocolo, a mí me pudieron tomar el test", agregó, indicando que debido a la tardía aplicación de la prueba, ella contagió a otra persona. Consultada por las actividades que realizó en ese lapsus, Gia contó que hizo su vida normal. "Fui a la clínica a hacer el preingreso de la operación de mi hijo, fui al supermercado, fui a trabajar al Starbucks, tuve una reunión de oficina con dos personas. Circulé libremente como circula cualquier persona", dijo.

"Mi marido salió positivo el domingo en la mañana, entonces recién ahí pudimos activar los protocolos en los colegios, pudimos avisar. Yo he estado mandando mails de todo esto que iba pasando", añadió, señalando que finalmente recibió una llamada del Ministerio de Salud, aunque fue "un poco tarde".

