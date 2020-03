Galilea Montijo combina un top de encaje con pantalón bota ancha a la perfección

Galilea Montijo es un icono de la moda mexicana y siempre deslumbra con cada atuendo que lleva, y recientemente ha mostrado la mejor manera de combinar un top con un pantalón bota ancha a la perfección.

El impactante look con el que Galilea Montijo deslumbró

A través de su Instagram, la conductora mexicana compartió uno de sus más recientes looks con los que dio clases de elegancia y estilo.

Galilea lució un top de encaje, con una chaqueta manga larga, un pantalón corte alto y bota ancha en el mismo tono, y resaltó su look con unos stilettos amarillos.

"Que bella Gali siempre con tanto estilo", "amo su top negro", "oh por Dios es una reina", "me encanta todo lo que lleva", "cuídate mucho Gali trata de no salir mucho", "que bella estás", "ni en estos tiempos de crisis pierdes la clase", y "amé tu look", fueron algunas de las reacciones de los fans.

Este look es perfecto para cualquier tipo de cuerpo, pues hace resaltar tus curvas y te permite ver estilizada.

Además, sirve para cualquier ocasión y cualquier temporada, solo debes llevarlo con la mejor actitud y listo, vas a deslumbrar.

