Douglas Bastidas pide disculpas por burlarse del coronavirus en Ecuador

Douglas Bastidas, exvocalista de la banda ecuatoriana Tranzas, se burló del coronavirus a través de su cuenta de Instagram y Twitter.

En su mofa usó una de las estrofas de un tema de su autoría: #yonomequedoencasa #alguientienequesalir a mi el #coronavirus no me puede matar porque ya no estoy aquí, morí el día que te fuiste tú…

Inmediatamente las reacciones negativas contra esas declaraciones no se hicieron esperar.

Con toda la crítica situación que vive el país para evitar más casos de coronavirus, el artista hizo conciencia y pidió disculpas a través de otro tweet y un video.

Amigos , quiero pedir disculpas de corazón por mi desafortunado twit , fue una broma mala en un momento muy errado . Entiendo su reacción . Somos públicos pero para nada perfectos , he estado ocupado pero mañana haré un video aclarando : por hoy de corazón lo siento mucho . — Douglas Bastidas (@DouglasTRANZAS) March 16, 2020

En su video, Douglas dijo que sin, duda se trataba de una broma y que ya pidió las debidas disculpas del caso.

Una explicación no convincente

Además aclaró que estaba viviendo una etapa de negación en su vida.