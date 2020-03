Critican a Alessandra Rosaldo por salir a pasear con su hija Aitana en plena cuarentena

La cantante mexicana, Alessandra Rosaldo, se convirtió en blanco de críticas por una fotografía en la que aparece al lado de su hija Aitana. Y es que ante sus seguidores, esto ha sido una acción "irresponsable" frente a las medidas de prevención que se han implementado frente a la pandemia del COVID-19.

Aprovechando la cuarentena, la vocalista de Sentidos Opuestos salió a las calles del vecindario donde vive para dar un paseo en bici con su hija de 4 años. Y aunque plasmó un tierno momento en familia, la situación que se vive actualmente no ha sido la adecuada para hacerlo.

"Y de repente, como en mi niñez, las calles vacías vuelven a ser área de juegos", escribió.

Cabe mencionar que Alessandra vive en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su esposo, el comediante Eugenio Derbez y su hija Aitana. Hasta el momento, se han contabilizado al menos 6,500 casos positivos del coronavirus COVID-19 por lo que muchos la "regañaron" por salir a pesar de que diversas autoridades sanitarias mundiales han recomendado mantenerse en casa para no propagar más los contagios.

"Las calles vacías no son para que unos salgan a disfrutar mientras los demás se guardan por la salud común, creo que el respeto es lo más importante hoy! No nos estamos guardando por gusto!!", "Tienes mil seguidores y este es el ejemplo que das? En un tiempo difícil donde hay que permanecer en casa? Wow!!!! Y exponiendo a tu pequeña hija!", "Qué mal… pensé que eran más conscientes, es momento de cuidar no solo de uno, también de los demás!!!", "Típico así somos los mexicanos no respetamos las reglas… muy mal ustedes esta vez", escribieron algunos usuarios.

Una seguidora de la cantante aclaró que en Estados Unidos la situación era diferente a otras partes del mundo ya que sí está permitido salir pero con ciertas restricciones: "Tomando distancia con otras personas, lo que no permiten es que haya más de 10 personas en un lugar cerrado… por eso los restaurante, gimnasios, escuelas, bares están cerrando o solo tomando órdenes para llevar…", dijo.

Además, no faltó quienes la felicitaron por la buena crianza que lleva con su hija Aitana. Otros plasmaron halagos y buenos deseos para toda la familia.

El tema de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) ha causado todo tipo de reacciones alrededor del mundo.

El tema de la pandemia por el coronavirus (COVID-19) ha causado todo tipo de reacciones alrededor del mundo.

Mientras que en China y Corea celebran que han logrado disminuir los contagios, en Japón se están tomando todas las medidas de prevención para que el virus no se propague y puedan llevarse a cabo los Juegos Olímpicos.

Ante la oleada de infectados y muertes por el virus, España e Italia han declarado un estado de cuarentena para que la gente se quede en casa y así evitar más contagios. Sin embargo, parece que aún existe cierto escepticismo en Latinoamérica y Estados Unidos.

El virus conocido Covid-19, se continúa propagando por todo el mundo, y afectando a millones de personas, por ello, es importante conocer lo que no se debe hacer durante esta pandemia y entre las medias está tener distanciamiento social. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que existen más de 140.000 casos confirmados y 5.388 fallecidos en todo el planeta.

El virus puede propagarse por el aire e igualmente al tocar objetos contaminados por otros que lo tienen, además de la transmisión de persona a persona por lo que es importante evitar multitudes.

