Cristián Riquelme intentó fabricar alcohol gel casero y nada salió como esperaba

Como muchos famosos, Cristián Riquelme se encuentra en cuarentena en su hogar tras el brote de coronavirus en el país. En medio de su encierro, el actor ha compartido información sobre la enfermedad y también ha mostrado cómo pasa el tiempo realizando distintas actividades.

Pero no todo es seriedad. Recientemente, mostró los fallidos resultados que obtuvo tras intentar fabricar alcohol gel casero. Según explicó, su experimento estuvo motivado por el alza en los precios de productos de higiene y el acaparamiento de algunas personas.

"Ya que las farmacias suben el precio del alcohol gel, y los pelotudos se los compran de a varios, he decidido hacer el mío CASERO, pero se me pasó la mano con el cloro. La situación es grave! Sí, lo sé. Estoy en cuarentena junto a mi familia, pero me tengo que tomar esto con un poco de humor para pasar el stress y la angustia de este mal pasar", escribióCristián Riquelme, tomándose la situación con humor.

Junto al texto compartió una imagen de sus resultados. Su mano aparece completamente derretida, supuestamente por el manejo de cloro. Una situación que sacó risas entre sus 825 mil seguidores. "Eres un plato. Siempre haciendo reír", "cloro noooo jajajajajaja. Es alcohol", y "Jajaja y qué tiene que ver el cloro con el alcohol gel. Jajajaja", fueron parte de los mensajes que recibió.

