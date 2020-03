Nuevos conciertos en línea para animar el encierro por coronavirus

View this post on Instagram

Io e @tizianoferro saremo in diretta doppia su Instagram! Vi aspettiamo martedì 17/03 per passare un po’ di tempo insieme da casa… ❤️ #LauraTizianoIG 🇮🇹 17.00 🇺🇸 9am-Noon 🇧🇷 1pm 🇲🇽 10am @TizianoFerro y yo haremos un doble directo en Instagram! Os esperamos el próximo martes 17/03 para pasar un momento juntos desde casa… ❤ #LauraTizianoIG @TizianoFerro and I will broadcast a dual live stream on Instagram! See you on Tuesday 17/03 to spend some time together at home… ❤️ #LauraTizianoIG @TizianoFerro e eu faremos um duplo direto no Instagram! Esperamos vocês na próxima terça-feira 17/03 pra passar um momento juntos desde casa… ❤️ #LauraTizianoIG @TizianoFerro et moi, nous serons en direct, en double sur Instagram! Je vous attends mardi 17/03 pour passer un peu de temps ensemble à la maison… ❤️ #LauraTizianoIG