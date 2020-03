Amanda Bynes confirma que está embarazada con tierna fotografía

El éxito de Amanda Bynes

La actriz juvenil preferida de los 2000; era guapa, simpática y estaba en la cima del éxito. ¿Qué pasó? Nadie ha logrado entender del todo cómo la joven consentida perdió todo tan rápido. Su naturalidad y sencillez eran sus dos cartas más fuertes y aquellas que la diferenciaban. Sin embargo se cree que entre las drogas, los excesos y sus problemas mentales, la actriz consiguió arruinar su carrera.

Es imposible no recordar a la jovencita en ‘Big Fat Liar’ junto a Frankie Muñiz, tuvo su propia serie en Nickelodeon junto a Drake Bell y Josh Peck, también su inolvidable participación en la serie ‘What I Like About You’ y la película adolescente ‘Una chica en Apuros’. Ahí todo marchaba a la perfección, y no había adolescente que no amara a Amanda Bynes.

La enfermedad que dejó irreconocible a Amanda Bynes La transformación que tuvo Amanda Bynes es impresionante

¿Qué pasó con ella?

Después de varios escándalos, la famosa decidió alejar su vida de los reflectores. Sin embargo, desde hace algunos meses abrió su cuenta de Instagram y no ha dudado en compartir algunos detalles de su vida.

Todo indica que anunció su compromiso a través de su Instagram, aunque se ha visto confusa la situación, puesto que varios medios internacionales afirman que hace una semana se separó. Asimismo, en sus historias mostró un ultrasonido dando a entender que está embarazada.

Según estos mismos artículos que aseguran que su prometido -Paul Michael- a quien conoció en un programa para superar adicciones.

Amanda y Paul compartieron emocionados en sus respectivos perfiles la ecografía.

A las pocas horas, ellos decidieron borrar las publicaciones causando confusión entre sus seguidores.

Te recomendamos en video: