Denisse Malebrán genera críticas tras llamado a no pedir devolución de dinero por entradas

Amigos! Colaboren con su granito de arena con nuestros artistas favoritos y no pidan la devolución de entradas de los eventos postergados hasta saber la nueva fecha. Esta medida está siendo implementada en otros países y en algo ayuda a costear el trabajo de auto producción para volver a programar esos eventos. Los que puedan colaboremos con todos los que han debido postergar sus presentaciones ✊🏻♥️🙏🏼 #Musicachilena #noscuidamosentretodos