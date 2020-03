"No tuvo cargo de conciencia": Carola de Moras denuncia lamentable acaparamiento en supermercado

Este lunes, Bailando por un Sueño se emitió con un formato distinto, marcado por la ausencia de público y personas externas a la producción. Al inicio del programa, Martín Cárcamo se refirió a la contingencia del país y el aumento de casos de coronavirus, invitando a los presentes a un debate en el que participaron los bailarines del día y también los miembros del jurado, como Carola de Moras.

La ex animadora de Viña tomó la palabra para referirse al tema, y dio a conocer la lamentable situación que vivió en un supermercado de la capital. Esto, luego que Fran García-Huidobro criticara el acaparamiento de productos por parte de algunas personas, las que han llenado sus carros de alimentos y elementos de higiene, dejando los estantes vacíos e impidiendo que el resto acceda a ellos.

"No le vamos a ganar a esta cuestión si no nos juntamos, o sea, es imposible, aunque construyan 200 mil hospitales y sumen 100 mil camas, si usted va y se lleva todo el desinfectante del supermercado. Es que desde ahí viene la conversación con los hijos. Yo estoy bien, usted está bien, y de nosotros depende que el resto esté bien", dijo.

Por su parte, Carola de Moras hizo un llamado a la conciencia. "Yo tengo una hija de 10 años y va al mismo colegio… La mía, desde las 10 de la mañana, por el computador con todos sus compañeros y profesores. Pero yo, particularmente, he hablado mucho con ella de instruirle que se aprenda a lavar las manos. Los niños son súper porfiados de lavarse las manos y tienen que aprender a lavarse las manos", señaló.

"Nos cuesta mucho pensar en el de al lado, nos cuesta mucho tener conciencia con respecto al vecino. Muy bien lo dice la Fran. Los mismo que no haya alcohol gel, desinfectantes, no haya nada, porque viene una persona…", agregó, para luego contar su experiencia en un supermercado.

"Hoy día mismo fui al supermercado y la cajera me dice, porque yo estoy preocupada y dije ‘voy a ir hoy día’ y me preocupé de tener cosas perecibles, no perecibles necesarias. Antes que yo, una persona con el carro, y sin mentirte, Martín (Cárcamo), se llevó todos los Lisoform, perdón la marca, van a estar felices", bromeó. "Todos los desinfectantes que estaban en la góndola, todos. O sea, no tuvo cargo de conciencia", aseveró.

"Yo me pregunto, ¿será que tiene un jardín infantil en su casa y un colegio que tiene que atender? Es tanto la paranoia que dicen ‘me quiero acaparar todo’ y no estoy pensando en el resto. Porque todos necesitamos lo mismo", comentó, siendo interrumpida por Fran García-Huidobro. "Si acaparar y ser pobre define, acaparar y revender, no sé…", dijo.

Finalmente, Carola de Moras criticó el alza de precios en los productos de higiene. "La tirada de oreja… No puede ser que el alcohol gel esté costando, los cinco litros, casi 40 mil pesos. O sea, nos volvimos locos en Chile haciendo negocio. Demasiado", cerró.

Sigue leyendo