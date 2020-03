Ana Gabriel aparece sin maquillaje para hablar del coronavirus

Con la cara limpia y bien resguardada de la gripe, en especial del coronavirus, con una bufanda y gorro tejido se mostró la cantante Ana Gabriel en su cuenta de Instagram para anunciar la postergación de sus conciertos y dar consejos a sus seguidores para evitar contagios con el Covid-19.

Pero más allá de la reprogramación de seis conciertos en Estados Unidos y México, la intérprete de "Quién como tú" sorprendió por la espontaneidad con la que se mostró, sin rastros de maquillaje, lo que le permitió exhibir lo muy bien que se conserva su piel y sus facciones, a sus 64 años.

María Guadalupe Araujo Yong, como es su nombre de pila, nació el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, México, es conocida como la Diva de América y la Luna de América.

Tiene una trayectoria de 46 años de carrera artística y más de 13 premios Lo nuestro, Premios Billboard, Premios Grammy Latinos.

Así como un premio a la artista más popular de Viña del Mar en el 2014, junto con las gaviotas de oro y plata, antorchas, el premio a la leyenda en los Premios Herencia Hispana y, en 2017, fue ingresada al Lantin American Songwriters Hall Of Fame.

Con todo esos méritos, la artista sinaloense no tiene reparos en mostrarse sencilla y con una vida bastante tranquila en sus redes sociales, razón por la que sus fanáticos la admiran aún más.

Los conciertos pospuestos ante las restricciones vinculadas al coronavirus aún están sin precisar nueva fecha. Los lugares son: Temecula, Fresno, Oakland, Las Vegas, Los Ángeles y Denver.

“Por ahora se están posponiendo porque las autoridades así lo disponen, pero no se preocupen, por este mismo medio les haré saber las nuevas fechas. Tengan confianza,ya estamos trabajando en ellas”.

La cantautora no desaprovechó la oportunidad para dar consejos de prevención de contagio del virus. Y lo primero que indicó fue elemental: “Hay que tomar en cuenta que la higiene es muy importante, y que si no tienen ninguna razón para salir, no lo hagan”.

La artista pide confiar en Dios

“Se están cerrando todos los conciertos para evitar que esto se propague y se haga más grande el virus (explicó la cantante), así que de verdad cuidémonos, oremos y estemos muy cerquita de Dios, que es muy importante y recemos por los enfermos”.

También dio algunos tips: “Muchas bendiciones y no olviden lavarse las manos, tomen mucha agua, protéjanse con el limón, juguito de limón, mucha vitamina C, buena alimentación, hidrátense. La verdad es lo único que puedo decirles en este momento. La voluntad de Dios no se discute”.