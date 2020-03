Amaro Gómez-Pablos comete hilarante fail al presentar a Raquel Argandoña: "¡Resucitó!"

Un divertido momento fue el que se vivió la mañana del martes en el matinal Bienvenidos, cuando Amaro Gómez-Pablos presentó a Raquel Argandoña en el estudio.

Todo ocurrió tras el intenso debate que se generó en el estudio, debido al brote de coronavirus que afecta al país y que ha llevado al Gobierno a tomar medidas para evitar más contagios en la población. En esta oportunidad, el panel estuvo compuesto por la exministra de Educación Marcela Cubillos, el exintendente Claudio Orrego, el alcalde Rodolfo Carter de La Florida, Carlos Cuadrado de Huechuraba, Gonzalo Durán de Independencia y Cristóbal Lira de Lo Barnechea.

También estuvo presente un experto del área de la salud de la Clínica Dávila, quien respondió a las preguntas formuladas por los presentes, incluyendo Raquel Argandoña, quien ingresó al estudio más tarde con preguntas para el especialista. En ese momento, fue presentada por Amaro Gómez-Pablos. Sin embargo, el animador cometió un hilarante error al confundirla con la destacada periodista Raquel Correa.

"Y también estamos con Raquel Correa, perdón, Raquel Argandoña", dijo, corrigiendo su equivocación inmediatamente y provocando risas en el estudio. "¡Resucitó!", comentó Polo Ramírez, recordando la muerte de la comunicadora en 2012.

Por su parte, Raquel Argandoña se lo tomó con humor. "Me encantaría ser la Raquel Correa", dijo. "Querida Raquel, espero que no me cuelgues por este lapsus. Raquel Correa con una inteligencia prodigiosa y tú también", se excusó el animador, siguendo con sus disculpas. "Amaro, no te preocupes, me encantaría tener la inteligencia de Raquel Correa la verdad", lo calmó la coanimadora del programa.

Revisa el momento a continuación:

Sigue leyendo