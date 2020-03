Vale Roth ofrece ayuda a Luli con desesperado mensaje en redes sociales: "Te he llamado y nada"

View this post on Instagram

"Amo ser nortina. Gracias a la rágión de Tarapaca por tanto aprecio y darme muchísimo cariño", agregó Luli, en referencia a su nueva vida en el norte del país. Si bien el registro provocó incertidumbre entre los usuarios de la plataforma, varias personas se mostraron preocupadas por ella.

Vale Roth le hizo un llamado de atención, asegurando que ha intentado contactarla sin obtener ninguna respuesta. "De repente la gente no quiere ayuda pero wueona stop. Te he llamado, escrito mil y nada. Y te lo digo muy en buena te juro, pero uno tiene que asumir que está mal y ocuparse antes de que sea tarde. Cuídate", escribió.

