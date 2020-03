"He recibido unas noticias...": Paty Maldonado envía seria advertencia tras casos de coronavirus

La mañana del lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) confirmó 155 casos de coronavirus en Chile. La región Metropolitana registró el mayor aumento de casos, con 69 contagiados más. Le sigue Ñuble con 8 nuevos casos, lo que ha generado preocupación también en el mundo del espectáculo, en donde varios famosos se han referido al tema. Es el caso de Paty Maldonado, quien compartió un importante mensaje en torno al virus en redes sociales.

La opinóloga se dirigió a sus seguidores a través de un video en el que advirtió los peligros del coronavirus, especialmente para las personas de riesgo como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. "Fíjese que yo tengo familia en Estados Unidos, tengo grandes amigos en Italia y en Francia, y he recibido unas noticias que no se pueden ustedes llegar a imaginar…", partió diciendo.

"Amigo, si usted tiene adultos mayores en la casa, no los saque a donde hay mucha gente. Si usted no necesita mandar a esos niños tan re chicos al colegio, no los mande. Quedémonos con ellos en la casa. Tomemos precauciones. Más vale prevenir que curar", agregó Paty Maldonado, invitando a escuchar las recomendaciones del gobierno.

"Hagámosle caso, si esto no es una cosa política, esto es una cosa de salud para el país. Hagámosle caso y tomemos todas las medidas que tengamos que tomar para no tener que llegar a lamentar tantas consecuencias", continuó. "Chiquillos, esto no es broma. Esto es mucho más grande y mucho más grave de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Suerte", cerró.

