"Era un pelotudo": Flavia Medina asegura que Alexis Sánchez la contactó mientras estaba con Mayte

En un polémico adelanto de Podemos Hablar, Flavia Medina realizó dos declaraciones inesperadas. Si bien ambas tenían que ver con futbolistas, hubo una en particular que llamó la atención de los invitados. Y es que la modelo argentina aseguró que Alexis Sánchez la contactó mientras se encontraba en una relación con Mayte Rodríguez.

Primero, la ex chica reality aseguró que besó David Beckham durante una fiesta con amigos hace dos años atrás. "Yome hacía la difícil, pero es David. ¿A quién no le gusta? Está re bueno el chavón. Nos fuimos aparte y pasó lo que tenía que pasar. ¡Me comí a Beckham y ya está!", dijo.

Luego se refirió al tocopillano, quien la habría contactado mientras estaba con la actriz Mayte Rodríguez. "Lo de Alexis Sánchez fue conocido…", partió diciendo Flavia Medina, ante la sorpresa del animador Julián Elfenbein. "Se filtraron unos mensajes y… Unos mensajes que me había mandado él, obviamente que le contestaba", agregó.

Según explicó en el programa, "me decía que no tenía novia y estaba con Mayte (Rodríguez) y ese fue el problema terrible. Yo no tuve nada con él. Se filtraron unos mensajes y ya fue… de Instagram. Esos mensajes se los mandé a un amiga que ya no es amiga y los filtró. Era un pelotudo, mirá qué pelotudo. Es un tonto".

Después de contar su historia, la modelo transandina se refirió al seleccionado de la Roja como un tonto. "Puede ser gran futbolista, pero…", comentó, recibiendo cuestionamientos por parte de los demás invitados. Sin embargo, ella se defendió. "Lo vi en persona, por eso te digo", señaló.

